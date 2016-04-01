Порошенко та Рютте закликали негайно звільнити Савченко з російської в'язниці
Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликали негайно звільнити з російської в'язниці українського пілота і народного депутата Надію Савченко.
Про це йшлося під час зустрічі лідерів двох країн сьогодні у Вашингтоні, повідомляє прес-служба глави держави.
«Петро Порошенко та Марк Рютте закликали негайно звільнити з російської в'язниці українського пілота Надію Савченко», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони також обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності й суверенітету України.
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Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.
Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.
Президент України запевнив, що робить усе можливе для повернення Савченко і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їхніх справ перебуває на фінальній стадії.
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