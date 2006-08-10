Цушку пропонували хабар 7 мільйонів доларів

Керівник фракції СПУ у Верховній Раді Василь ЦУШКО заявляє, що він ніколи не брав хабарів на посаді керівника Одеської обласної державної адміністрації.

Про це В.ЦУШКО заявив сьогодні в on-line-конференції на сайті From-ua.

При цьому В.ЦУШКО повідомив, що йому на цій посаді п`ять разів пропонували дуже великі хабарі. «Найбільші хабарі мені пропонували на третьому тижні моєї роботи, за моє невтручання в справу щодо повернення повітряного ПДВ у сумі 128 млн. грн. Пропонували 30% готівкою. Це була перша, найбільша пропозиція. Інші були меншими. І останнє було - за корабель в півтори тисячі тонн м`яса, хворого на ящур та інші хвороби, який стояв у порту Іллічівська, якого було видворено за моєю командою на рейд. Мені за повернення обіцяли 5 млн. доларів. Я негайно повідомив про це правоохоронців, на цьому спроби припинилися», - сказав депутат.

За словами керівника фракції СПУ, він також одержував ділову пропозицію від київських «друзів». «За кожен контейнер м`яса - 20 тис. доларів. Я це озвучував, розповідав пресі. Отже у хабародавців успіху не було», - зазначив В.ЦУШКО.

На питання інтернет-читача: "Можете відповісти чесно на всю країну, яка сума (у гривнях) перекочувала з каси Партії регіонів до каси Соцпартії за розвал коаліції?", В.ЦУШКО відповів: "Якщо ви користуєтеся комп`ютером, а таких зараз в країні кілька мільйонів, то ви дуже просунута людина порівняно з іншими. Не ставте таких питань і не ганьбіть себе".