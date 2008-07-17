Литвин зліз з комбайна і подоїв корову

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН власноруч подоїв корову у селі Яланець Томашпільського району Вінницької області у господарстві продовольчої компанії "Поділля".

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО та В.ЛИТВИН перебувають на Вінниччині.

Загалом у господарствах продовольчої компанії "Поділля" нараховується більше 2,5 тис. корів. Середній надій молока з однієї корови - близько 8 тисяч літрів на рік (середній надій молока по Вінницькій області – 3,2 тисячі літрів молока з корови на рік).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЛИТВИН і ПОРОШЕНКО за кермом двох комбайнів взяли участь у зборіурожаю біля села Джугастра Крижопільського району Вінницької області.