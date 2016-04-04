Севрук не бачить підстав для повернення Сакварелідзе у ГПУ

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив в.о. Генпрокурора Юрій Севрук, передає Українська правда.

"Наказ Генпрокурора набув чинності, і щоб його відмінити, потрібні законні підстави. Наразі прийняти назад Сакварелідзе неможливо, оскільки він не відповідає вимогам, які передбачені законом про прокуратуру", - зазначив він.

Коментучи питання, чи хоче сам Сакварелідзе повернутися у ГПУ, Севрук зазначив, що не спілкувався з ним майже місяць.

"Судячи з його інтерв'ю, він не має особливого бажання повертатися у ГПУ", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Сакварелідзе вважає, що його призначення було погоджене з президентом. Зокрема Сакварелідзе зазначив, що екс-генпрокурор Віктор Шокін усі свої дії погоджував із президентом Петром Порошенком.