НАБУ не буде розслідувати інформацію про офшори Порошенка, стосовно інших осіб - вже аналізує
Національне антикорупційне бюро повідомляє, що не має наміру розпочинати розслідування щодо активів чинного президента Петра Порошенка, бо він "не є особою, підслідною НАБУ", натомість стосовно інших осіб бюро вже "проводить аналітичну роботу".
Про це йдеться у повідомленні бюро.
Відомство оприлюднило своє роз'яснення "у відповідь на численні запити засобів масової інформації стосовно того, чи буде Національне антикорупційне бюро України розслідувати зазначене в матеріалах про "панамські офшори".
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НАБУ зазначає, що, відповідно до закону "Про НАБУ" та Кримінального процесуального Кодексу, підслідними бюро є вищі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема президент України, повноваження якого припинено.
"Наголошуємо, що, відповідно до законодавства, чинний президент України не є підслідною НАБУ особою і бюро не має повноважень розпочинати щодо нього досудове розслідування", - сказано у повідомленні.
Натомість, як повідомляє Антикорупційне бюро, стосовно інших осіб, згаданих у матеріалах ЗМІ, наразі проводиться аналітична робота з метою встановлення підстав для проведення досудового розслідування.
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