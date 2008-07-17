Російсько-американські морські навчання пройдуть на Півночі

Російсько-американські військово-морські навчання "Північний орел-2008" за участю ВМС Норвегії пройдуть у Баренцевом море 21-25 липня, повідомив РІА Новости помічник головкому ВМФ РФ.

"У майбутніх навчаннях візьмуть участь великий протичовновий корабель "Сєвєроморськ" Північного флоту, фрегат керованої ракетної зброї "Елрод" ВМС США, а також кораблі берегової охорони ВМС Норвегії "Сенья" і "Нордкап”. У навчаннях буде задіяна морська авіація Північного флоту і бортова авіація кораблів-партнерів з навчань", - сказав він.

Програма навчань передбачає відпрацювання взаємодії кораблів з питань контролю судноплавства, огляду підозрілих судів, пошуку і порятунку на воді, застосування авіації, відпрацювання питань зв`язку і навігації. "Крім того, однією з тем навчань є відвернення тероризму.

Не виключено, що після закінчення навчань фрегат ВМС США зайде з візитом до головної бази Північного флоту - Сєвєроморська.