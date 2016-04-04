Прокурор Одеської області Стоянов відповів на звинувачення на його адресу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стоянов заявив через соцмережу Facebook.

"Я не збираюся виправдовуватися й захищатися від брехні негідників. Це доля слабких. Я себе таким не вважаю... Я – людина, яка перебуває на державній службі, й інтереси держави для мене вищі особистих", - написав Стоянов, зазначивши, що акція протесту біля прокуратури нібито є проплаченою.

Прокурор заявляє, що ніколи не був громадянином Росії й відвідував цю країну востаннє 36 років тому, коли ще за часів СРСР служив у армії. Заперечує також володіння елітною нерухомістю в Іспанії, в чому, серед іншого, його звинувачують громадські діячі, та будь-яку приналежність до Партії регіонів. Прокурор стверджує, що живе в Одесі в звичайній квартирі, куди запрошує протестувальників "попити чайку" й поспілкуватися "на тему правди".

Своє тривале мовчання щодо того, що відбувається, він пояснює тим, що після відновлення на посаді прокурора області був дуже зайнятий.

"Знайомлюся зі станом справ у місцевих прокуратурах, зустрічаюся з підлеглими й веду прийоми громадян", - написав Стоянов.

"Мій попередник так і не спромігся побувати в районах, і хоча б ознайомитися зі станом справ із виконання місцевими прокуратурами поставлених завдань. Звернув увагу на пригнічений стан прокурорів. Ці перевірки, тести, іспити просто позбавили їх впевненості й надії на завтрашній день. Вони ставлять питання – чи потрібні суспільству їхні знання та досвід?", - написав Стоянов.

Він також висловив упевненість у тому, що ненависть громадськості стосовно нього та його родини зникне, додавши, що президент України Петро Порошенко поставив перед ним "серйозні завдання щодо наведення порядку в правовому господарстві Одеської області".

"Не боюся погроз, не боюся залякувань, не боюся горлопанів і зрадників. Знайте й пам'ятайте про це всі, хто намагається залякати патріотів України. Слава Україні!" - написав Стоянов.

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Як повідомляв УНІАН, із вечора 30 квітня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходить акція протесту проти призначення Стоянова прокурором Одеської області. З ранку 4 квітня входи до будівлі заблоковано активістами.

30 березня заступник генпрокурора Роман Говда представив Стоянова керівному складу прокуратури Одеської області як керівника цього наглядового відомства. У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Стоянова відновлено на посаді прокурора Одеської області на виконання рішення Одеського окружного адмінсуду наказом генпрокурора від 29 березня.

Стоянов уже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду в травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

До цього часу прокурором області був Давід Сакварелідзе, якого Віктор Шокін звільнив 29 березня, в день голосування у Верховній Раді за надання згоди на його звільнення президентом із посади генпрокурора.

Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора - прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією в прокуратурі.