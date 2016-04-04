Кабмін затвердив положення про Комісію з відбору вищих державних чиновників

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, положення встановлює порядок та умови роботи Комісії.

Зокрема, Комісія проводитиме конкурсні відбори на посади вищого корпусу державної служби (посади державної служби категорії “А”), здійснюватиме дисциплінарні провадження щодо них, а також гарантуватиме та захищатиме їх права.

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Персональний склад Комісії затверджуватиметься Кабінетом міністрів за пропозицією Національного агентства з питань державної служби.

Передбачено, що набрання чинності цієї постанови відбудеться 1 травня 2016 року, одночасно із законом України від 10 грудня 2015 року “Про державну службу”.

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«Постанова розроблена Нацдержслужбою і враховує надані пропозиції та зауваження громадськості, державних органів та міжнародних експертів», - йдеться в повідомленні.