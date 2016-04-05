Рішення ЄСПЛ по Криму може допомогти Росії вийти з нинішньої ситуації – посол

Таку думку він висловив в інтерв'ю агентству УНІАН.

"Це - механізм, який дозволив би керівництву РФ правильно і легітимно вийти з глухого кута, в який вони самі себе загнали", - зазначив Точицький.

При цьому український дипломат вважає, що для вирішення питання про повернення Криму існують два шляхи - вже згадане рішення ЄСПЛ та створення формату "Женева плюс" за участю ЄС, США, країн-гарантів Будапештського меморандуму, або, навіть, більш розширеного". "Рано чи пізно Крим буде повернуто Україні, я в цьому переконаний. І для цього існують всі правові підстави", - переконаний він.

За словами Точицького, Євросоюз "чітко показав свою однозначну позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму Росією і готовність докладати всі політичні зусилля для врегулювання цього питання". "Отже, пошук шляхів такого врегулювання ми здійснюємо разом з нашими європейськими партнерами. "Женева плюс", на нашу думку, - крок вперед, який дозволив би просунутися на шляху до деокупації нашої території", - сказав дипломат.

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При цьому представник України при ЄС наголосив на важливості обговорення шляхів виходу з нинішньої ситуації. "Адже не можна подолати шлях, не зробивши перший крок. Крім того, такий формат дозволив би почати обговорення цього питання, в тому числі, за участю Росії, підтвердивши наше прагнення вирішити його виключно дипломатичними засобами", - підкреслив він.

Коментуючи висловлювання про необхідність проведення виборів на Донбасі і щодо того, що Україна не виконує взяті в рамках Мінських домовленостей зобов'язання, Точицький сказав: "На це я скажу просто: відправляйте спостерігачами на наступні вибори своїх громадян, коли немає припинення вогню, коли є складна криміногенна ситуація. Відправляйте туди довиборчу місію, і нехай вона дасть оцінку, чи можемо ми там організувати, як годиться, виборчий процес. ЄС готовий підтримати Україну в усіх її діях та цілком усвідомлює ці формули".

При цьому представник України констатував, що в самому ЄС існує єдність у питанні санкцій проти Росії. "Всі розуміють, хто і що виконує з цих домовленостей, і хто ні. Ми просто повинні чітко і послідовно доводити інформацію про реальний стан речей до наших партнерів", - додав він.

За словами Точицького, українська сторона "знаходиться в постійному контакті" і питання можливого застосування ЄС санкцій до тих, хто перебуває у так званому списку "Савченко-Сенцова".

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Говорячи про порядок денний майбутнього саміту Україна-ЄС, який пройде 19 травня в Брюсселі, Точицький повідомив, що українська сторона хоче обговорити питання територіальної цілісності України, ситуації на Сході, в Криму, виконання Угоди про асоціацію в його політичній і економічній частинах. "Ми повинні оцінити цей процес і спільно визначити подальші кроки, адже тимчасове застосування документа в частині про зону вільної торгівлі почалося тільки в цьому році", - деталізував український дипломат.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2014 року російські військові без розпізнавальні знакових висадилися на півострові Крим, а вже в середині березня в Криму і Севастополі був проведений так званий референдум, за підсумками якого ці території були приєднані до Росії.

Початком тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, згідно до українського законодавства, вважається дата набрання чинності Резолюції № 68/262 сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 27 березня 2014 року про підтримку територіальної цілісності України.