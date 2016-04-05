США продовжать допомагати команді Порошенка, незважаючи на "панамський скандал" з офшорами

Про це на брифінгу заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест.

"Я не можу коментувати якихось конкретних звинувачень на адресу окремих осіб, які містяться в цих документах. Беручи до уваги обсяг цих документів, не варто робити поспішні висновки. Але правда полягає в тому, що президент Порошенко, разом з урядом України продемонстрував відданість імплементації великої кількості антикорупційних реформ в Україні. І американська влада сприяє його команді на шляху імплементації всіх цих реформ", – цитує Ернеста Радіо Свобода.

За словами речника Білого дому, в України зараз багато справ, над якими треба працювати, тому про це не варто забувати в світлі сенсаційних повідомлень.

Читайте такожНідерландські ЗМІ: те, що Порошенко ховає активи в офшорах від оподаткування, ми раніше не знали

«Попереду багато роботи. Але якщо поглянути на дії попередника Порошенка, стає очевидно, що Україна зробила великий прогрес. Також очевидно те, що успішна імплементація цих антикорупційних реформ є критично важливою для довгострокового успіху української нації. США надалі підтримуватимуть Україну, надаючи допомогу в питаннях безпеки, економічну допомогу. Ми також будемо закликати їх запроваджувати ці реформи чесно, щоб гарантувати успіх нашого партнера України в довгостроковій перспективі», – сказав Ернест.

Як повідомляв УНІАН, двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів.