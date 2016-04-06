Міністр економіки РФ у п'ятницю відвідає окупований Крим

Про це повідомили в прес-службі "уряду" анексованого півострова, передає РІА Новости.

"8 квітня 2016 року в рамках робочої поїздки в Крим міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв проведе нараду з питань ефективності реалізації ФЦП "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя", а також обговорить роботу створеної для управління ФЦП відповідної автономної некомерційної організації", - наголошується у повідомленні.

Крім того, в нараді візьме участь так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Читайте такожПутін завтра відвідає анексований Крим

Раніше, 1 квітня, заступник голови уряду Росії Дмитро Рогозін прилітав до анексованого Криму з дводенним візитом.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.