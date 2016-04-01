До окупованого Криму прилетів віце-прем'єр Росії

Він має намір провести у Севастополі морську колегію при уряді Росії, а в суботу відвідати завод "Море" у Феодосії, передає "Крим. Реалії".

Востаннє Рогозін був у Криму в грудні 2015 року, він проводив нараду щодо роботи підприємств оборонно-промислового комплексу.

Читайте також"Злочинця завжди тягне на місце злочину": Чубаров про сьогоднішній візит Путіна до Криму (відео)Нагадаємо, 18 березня президент Росії Володимир Путін прибув на острів Тузла в окупованому Криму, де відвідав будівельний майданчик транспортного переходу через Керченську протоку.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.