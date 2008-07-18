СПУ веде переговори про об'єднання з чотирма партіями

Зараз ведуться інтенсивні переговори про об`єднання Соціалістичної партії України з чотирма політичними партіями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ з посиланням на секретаря політради Соціалістичної партії України Олександра БАРАНІВСЬКОГО.

Коментуючи недавнє об`єднання СПУ з партією "Справедливість", він зазначив, що «прихід у Соцпартію представників політичної сили Івана ЧИЖА - це старт об`єднувального процесу лівих сил». «Формування єдиної потужної політичної сили на лівому фланзі під егідою СПУ триватиме. На сьогодні інтенсивні переговори ведуться ще з чотирма партіями" - повідомив О.БАРАНОВСЬКИЙ. "При цьому питання про лідерські амбіції не стоять – глави цих політичних сил увійдуть до керівництва єдиної партії», - наголосив він.

У свою чергу, лідер партії "Справедливість" І.ЧИЖ повідомив, що ухвалення такого рішення для членів партії було "надзвичайно болючим".

"Ми не лакействуємо, не шукаємо вигоди. Утискаючи своє політичне его, ми йдемо на об`єднання не в кращі, скажемо прямо, для Соцпартії часи. І робимо це свідомо", - заявив І.ЧИЖ.

"Перед з`їздом ми проводили консультації, працювали з нашим активом. Не скажу, що всі побігли в Соцпартію строєм і з піснями. Втім, і не весь актив СПУ зустрічає нас з розпростертими обіймами", – пояснив І.ЧИЖ. За його словами, "це була обопільна домовленість». «Ми не хочемо згадувати про розбіжності, які у нас були раніше, і робимо все, щоб об`єднати людей, які пішли від нас через різні обставини і особисті амбіції", - сказав І.ЧИЖ.

Довідка УНІАН. Політична партія «Справедливість» надіслала до Міністерства юстиції офіційне повідомлення про ліквідацію (саморозпуск) партії. Відповідно до поданої інформації, підставою для саморозпуску партії стала Угода про об`єднання, укладена між партією «Справедливість» і Соціалістичною партією України. Рішення про саморозпуск було ухвалене V з`їздом партії, що відбувся 12 квітня 2008 року.

Партія «Справедливість» була зареєстрована Міністерством юстиції 18 травня 2000 року і внесена до Реєстру політичних партій України під № 72. Керівником партії є І.ЧИЖ.