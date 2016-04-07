В ЄК наполягають, що пропозиції щодо безвізового режиму для України будуть зроблені наприкінці квітня

Так у четвер у Брюсселі відповів на запитання, чи вплинуть результати референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на рішення Європейської комісії запропонувати надати Україні безвізовий режим, речник Єврокомісіі Маргарітіс Шінас.

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"Президент Юнкер (Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії) минулого місяця повідомив, що пропозиції будуть передані не пізніше цього місяця", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдуму щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.