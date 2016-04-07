Спікер Держдуми заявив, що Турчинов вивернув його слова про військовий потенціал Росії

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Ось пан Турчинов поспішив вивернути мої слова про військовий потенціал Росії. І деякі інші вирішили пошукати в них загрозу, якої, зрозуміло, немає. Всі засоби хороші, аби відволікти увагу людей від сумної реальності в частині ситуації в Україні та долі її «європейського вибору», - заявив він.

Читайте такожУ Держдумі РФ вважають, що Німеччина і Франція повинні ввести санкції проти України замість Росії