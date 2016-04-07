Спікер Держдуми заявив, що Турчинов вивернув його слова про військовий потенціал Росії
16:20, 07 квітня 2016Політика
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Спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін заявив, що глава РНБО Олександр Турчинов використовував його вислів, щоб відвернути увагу від ситуації в Україні.
Наришкін назвав слова Турчинова спробою відвернути увагу / sergeynaryshkin.ru
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Ось пан Турчинов поспішив вивернути мої слова про військовий потенціал Росії. І деякі інші вирішили пошукати в них загрозу, якої, зрозуміло, немає. Всі засоби хороші, аби відволікти увагу людей від сумної реальності в частині ситуації в Україні та долі її «європейського вибору», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, раніше спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін заявив, що РФ в тій чи іншій мірі бере участь в трьох збройних конфліктах. У свою чергу Турчинов заявив: "Мабуть, у Росії дійсно серйозні проблеми, якщо навіть спікер Держдуми РФ Наришкін говорить, що вони не протримаються й чотирьох днів, воюючи з такою країною, як Україна".
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