У Порошенка заявили, що Україна не погодиться на перегляд Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв сьогодні на брифінгу у Києві.

"Ми не маємо намір і категорично проти перегляду цього важливого документу. Жодних змін, жодних суттєвих правок у цей документ вносити ми не збираємося", - наголосив Єлісєєв.

При цьому заступник глави АП заявив, що "якщо будуть пропозиції змінити (Угоду) у сторону посилення і визнання перспективи членства, ми тоді готові це розглянути, але жодною мірою це не стосується послаблення чи якоїсь ревізії, тому ми такої ревізії не допустимо, і це наша принципова позиція".

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

Згідно з попередніми даними, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1% учасників референдуму.

7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС і Україною шукати компроміс з результатів консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який буде прийнятним для всіх сторін.