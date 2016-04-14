ЄС подає чіткі сигнали про порушення нашою країною Угоди про асоціацію - торгпред України

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила торговий представник України Наталія Микольська за підсумками роботи Комітету асоціації ‪‎Україна‬-‎ЄС‬ у торговельному складі.

"Було багато позитиву, але й чіткі сигнали негативу щодо невиконання/порушення Україною (саме Україною, а не урядом) своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію", - зазначається у її повідомленні.

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Вона наголосила, що одне серед них - мораторій на експорт лісу-кругляку.

Нагадаємо, 28 березня Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект про скасування заборони на експорт необробленого лісу, введеної у квітні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила експорт деяких видів лісоматеріалів, пиломатеріалів і лісу-кругляка. Президент України підписав закон 8 липня.

Разом з тим, під час реалізації положень закону з'ясувалося, що в Україні зупинився весь експорт деревини – навіть дозволених до експорту порід і матеріалів. Сотні вантажівок з деревиною, маючи необхідні документи, не могли перетнути український кордон.

Тоді учасники ринку звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням врегулювати проблему. Тоді ж Кабмін дозволив використовувати чинні сертифікати на лісоматеріали для оформлення експорту.