Порошенко: військово-політичний тандем Полторака і Клімкіна довів свою ефективність

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання парламенту.

"В рамках своїх конституційних повноважень я пропоную Степана Полторака, генерала армії, знову на посаду міністра оборони України", - сказав він.

"Також пропоную Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ", - додав президент.

Аргументуючи свою пропозицію Порошенко наголосив: "Цей військово-політичний тандем довів свою ефективність у побудові дієвої системи національної безпеки та оборони".

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Як раніше повідомляв УНІАН, Порошенко вніс у Раду постанови про призначення Клімкіна главою МЗС, Полторака - міністром оборони.

Зазначимо, що обидва міністри займали ті ж самі посади і в минулому складі Кабміну.