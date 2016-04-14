Порошенко: військово-політичний тандем Полторака і Клімкіна довів свою ефективність
Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду підтримати кандидатури Степана Полторака та Павла Клімкіна на посади міністрів оборони та закордонних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання парламенту.
"В рамках своїх конституційних повноважень я пропоную Степана Полторака, генерала армії, знову на посаду міністра оборони України", - сказав він.
"Також пропоную Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ", - додав президент.
Аргументуючи свою пропозицію Порошенко наголосив: "Цей військово-політичний тандем довів свою ефективність у побудові дієвої системи національної безпеки та оборони".
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Як раніше повідомляв УНІАН, Порошенко вніс у Раду постанови про призначення Клімкіна главою МЗС, Полторака - міністром оборони.
Зазначимо, що обидва міністри займали ті ж самі посади і в минулому складі Кабміну.