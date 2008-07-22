Європа придумала назву для нової угоди з Україною

Міністри закордонних справ ЄС на своєму засіданні у Брюсселі вирішили, що нова посилена угода між Україною та Євросоюзом матиме назву «Угода про асоціацію».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

«Назва нової угоди буде «Угода про асоціацію», - сказав він.

За словами В.ОГРИЗКА, це перший, але важливий крок України на шляху до Євросоюзу.

Міністр зазначив, що ця назва віддзеркалює внутрішнє наповнення майбутньої угоди.

За його словами, наповнення цієї угоди поки що не зовсім зрозуміле, оскільки ще не прописано економічну частину угоди у зв’язку з тим, що нещодавно розпочалися переговори про зону вільної торгівлі. «В інших напрямках ми чітко і ясно усвідомлюємо – це буде справді угода про асоціацію між Україною та ЄС», - сказав він.

За словами В.ОГРИЗКА, у справі європейських прагнень України ще є дуже багато складних завдань.

Як сказав міністр, отримавши перший позитивний результат, Україна не буде зупинятися на цьому шляху. «Наша головна мета - наприкінці 2009 року отримати справді потужний інструмент реальної адаптації інтересів ЄС і України, взаємного проникнення, взаємного зближення, яке в підсумку приведе до повноправного членства України в цій організації», - додав В.ОГРИЗКО.