Місія України, Канади і Великобританії виконає спостережний політ над Росією

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони РФ.

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«У період з 18 до 22 квітня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія Канади, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії та України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на канадському літаку спостереження C-130J з аеродрому Кубинка», - йдеться в повідомленні.

У ході виконання польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження, заявили в Міноборони РФ.

Літак C-130J і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоапарати) пройшли міжнародний огляд, у якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених Договором з відкритого неба, йдеться в повідомленні.

Маршрут польоту не повідомляється.