Туреччина пояснила, чому відмовила Росії у спостережному польоті над своєю територією

Політ в рамках "Відкритого неба" можуть дозволити лише в тому випадку, якщо обидві сторони погодили його маршрут, йдеться у заяві МЗС Туреччини.

"У випадку зі спостережним польотом, запрошеним Російською Федерацією протягом 2-5 лютого 2016 року, угоди не було досягнуто, тому політ не може бути проведений", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Туреччини.

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Нагадаємо, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 декілька раз попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела щодо Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".