Глава МЗС Литви: до літа українці мають отримати безвізовий режим з Євросоюзом

Про це він сказав в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Зокрема, найближчим часом очікується, що Європейська комісія передасть до Європейського парламенту пакет законодавчих актів щодо скасування віз для громадян України для короткотермінових подорожей до країн «шенгену».

На думку Лінкявічюса, заяви про численні перешкоди на шляху до скасування віз Україні є насправді абстрактними.

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«Коли ми говоримо про їхню «домашню роботу», конкретні завдання, які українці мали виконати, – вони зроблені та імплементовані. Тож які причини для перешкод? Як на мене, немає ні моральних, ні законних підстав для зупинки чи ускладнення цього й без того складного процесу», – сказав литовський дипломат.

Те саме, за його словами, стосується і Грузії. «Грузії та Україні було нелегко виконати всі ті вимоги, що для цього потрібні. Вони це зробили. Тепер ми мусимо імплементувати те, що самі вирішили. Багато представників ЄС наголосили на цьому, тож, сподіваюся, цей процес пройде злагоджено. Ми не маємо зводити додаткових перешкод всередині цього шляху чи придумувати якісь нові правила. Це безкінечний процес, ніхто не є ідеальний, але ці держави здійснили те, чого від них вимагали. Тепер свою частку роботи маємо зробити ми, і, сподіваюся, до літа вони мають отримати безвізовий режим», – заявив Лінас Лінкявічюс.

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що Єврокомісія у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.

23 березня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський повідомив, що Європейська рада та Європейський парламент у першому півріччі цього року розглядатимуть прогрес України щодо виконання необхідних вимог для запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.