Клімкін привітав рішення парламенту Нідерландів щодо Угоди про асоціацію

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Павла Клімкіна у Facebook.

"Я вдячний членам парламенту Нідерландів за прийняття цього мудрого рішення", - йдеться в повідомленні.

Також Клімкін відзначив, що відхилення пропозиції опозиції щодо відкликання ратифікації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом надає можливість для пошуку рішення в інтересах Нідерландів, України і Євросоюзу.

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I thank members of the Dutch parliament for taking wise decision. It leaves the door open for a solution in the interests of NL, UA & EU. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%.

14 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде не раніше кінця червня.

Нідерланди вирішили ініціювати внесення змін до угоди за результатами дебатів, у яких взяли участь політичні сили країни, представлені у парламенті.