Клімкін привітав рішення парламенту Нідерландів щодо Угоди про асоціацію

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Павла Клімкіна у Facebook.

"Я вдячний членам парламенту Нідерландів за прийняття цього мудрого рішення", - йдеться в повідомленні.

Також Клімкін відзначив, що відхилення пропозиції опозиції щодо відкликання ратифікації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом надає можливість для пошуку рішення в інтересах Нідерландів, України і Євросоюзу.

I thank members of the Dutch parliament for taking wise decision. It leaves the door open for a solution in the interests of NL, UA & EU.