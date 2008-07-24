Ющенко не зрозумів позицію Тимошенко щодо аверсу Одеса-Броди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не може зрозуміти, що має на увазі прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коли говорить про корупцію у впровадженні аверсного варіанту використання нафтопроводу «Одеса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні на розширеній прес-конференції, присвяченій підсумкам внутрішньої та зовнішньої політики країни за перше півріччя.

«Скажіть, будь ласка, ну про яку корупцію тут може йти мова, коли 100-відсоткова державна монополія, яка забезпечує транзит нафти. Кошти від цієї монополії потрапляють до державного бюджету. Монополія, якою керує уряд… Ну давайте дивитися правді в очі», - заявив В.ЮЩЕНКО, висловивши здивування з приводу того, що за останні дні «так легко» змінилася політика уряду, попри те, що всі зобов`язання щодо дії нафтопроводу в аверсному напрямі прийнято з підписом українського уряду.

«Як можна допустити сьогодні ведення дискусії про те, що реверс, іншими словами, проект, який не планували, а який виник випадково, є вигіднішим, ніж диверсифікація енергопостачання до України нафти каспійського походження. Скажіть, будь ласка, про яку корупцію йдеться..? Йдеться, очевидно, про політичні пріоритети, які виходять за рамки економіки», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Корупція тут ні до чого, хоча очевидні політичні ставки, які не відповідають національними пріоритетам… У мене немає сумнівів, ми до цих зобов`язань повернемося і виконаємо їх, але та демонстрація (заява Юлії ТИМОШЕНКО - УНІАН) свідчить про те, що в нашу найвразливішу галузь - енергетичну безпеку - привнесені пункти далеко не національних інтересів», - сказав Президент, наголосивши, що не хоче ні в чому звинувачувати когось конкретно.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вважає варіант аверсного використання «Одеса-Броди», який обговорює зараз Секретаріат Президента, корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації постачання нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" закінчили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти в Європу. Україна протягом двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в аверсному напрямі. Не отримавши конкретних пропозицій від компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовують у реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.

Водночас на початку 2007 року Кабінет Міністрів доручив Міністерству палива й енергетики, Міністерству економіки разом з НАК «Нафтогаз України» і компанією «Укртранснафта» до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір про добудову нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцька. Реалізація цього проекту має зробити використання нафтопроводу в прямому режимі привабливішим. Згодом нафтопровід планується продовжити до Гданська.