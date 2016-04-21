У Кремлі будуть раді, якщо угода про асоціацію з ЄС принесе Україні процвітання - Пєсков

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання про можливі позитивні результати від підписання угоди, Пєсков сказав: "Ми подивимося. Безумовно, Росія зацікавлена, щоб її сусіди були передбачуваними, економічно самостійними, стабільними і успішними. Якщо ця угода допоможе Україні хоча б по якихось параметрах досягти цілей, то, безумовно, ми будемо тільки раді".

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Він підкреслив, що угода про асоціацію Україна-ЄС в економічній частині може стосуватися російсько-українських відносин.

"Зрозуміло, ми будемо дуже уважно відстежувати можливі наслідки, я маю на увазі негативні, якщо такі будуть проявлятися. Зрозуміло, вживатимуться необхідні заходи балансуючого характеру", - сказав Пєсков.