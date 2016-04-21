"Український форпост": Турчинов нагадав Заходу, хто стримує просування російської агресії

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустріч з головою Військового комітету НАТО генералом Петром Павелом, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили ситуацію на сході України, реформування оборонного сектору відповідно до стандартів НАТО та питання військово-технічної співпраці України з Альянсом.

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Турчинов наголосив, що дії Росії сьогодні є одним із найбільших факторів небезпеки як у Європі, так і в світі. «Безкарна окупація частини території незалежної європейської країни та зміна силовим шляхом кордонів, що були встановлені після Другої Світової війни, є демонстрацією повної зневаги Росією міжнародного права та неефективності системи колективної безпеки в Європі», - зазначив секретар РНБО України.

Він підкреслив, що «Україна сьогодні є форпостом, що стримує просування російської агресії на Захід, тому сильна українська армія стає реальним фактором європейської безпеки».

Турчинов зазначив, що Україна вже третій рік поспіль, попри російську агресію, відновлює військово-технічний потенціал і продовжує реформувати сектор безпеки і оборони. При цьому він додав, що «головний орієнтир реформування для нас – це стандарти НАТО".

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Окрім того, секретар РНБО подякував за запрошення Україні взяти участь у саміті НАТО у Варшаві, висловивши сподівання, що Варшавський саміт не лише засвідчить політичну підтримку нашої країни, «а й стане дороговказом для України щодо набуття майбутнього членства в Альянсі».

У свою чергу генерал Павел наголосив, що в Альянсі «зростає розуміння важливості відносин з Україною».

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«Ми готові не лише підтримувати Україну політично, а й активно співпрацюємо з усіх напрямів реформування її силового блоку», - зазначив він, додавши, що Україна рухається в правильному напрямку, і Альянс «готовий і надалі допомагати на цьому шляху».