ПАРЄ закликала звільнити усіх полонених на Донбасі та покарати винних - резолюція

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була проголосована у четвер в Страсбурзі під час сесійного засідання ПАРЄ, після обговорення доповіді «Занепокоєння гуманітарного характеру щодо людей, яких утримували під час війни в Україні», автором якого виступила депутат від Литви Нелліа Клейнберга (Nellija Kleinberga, ліберали).

За проголосували 65, проти – 0, утрималися - 3.

В резолюції, зокрема, зазначається, що з часу «військової операції в Луганській та Донецькій областях, сотні українських військовослужбовців та цивільних були захоплені в полон або викрадені». «Деякі з них потім були звільнені, але багато хто і до цього часу утримуються в нелюдських умовах в полоні, вони піддаються тортурам, приниженням, примусовій праці та іншим формам насильства. ПАРЄ глибоко занепокоєна кількістю повідомлень про нелюдське поводження, що принижує гідність захоплених осіб, які піддаються тортурам, жорстокому поводженню і сексуальному насильству. Крім того, є дані про те, що захоплені особи були страчені сепаратистськими силами», - йдеться у резолюції.

Асамблея також висловила занепокоєння ситуацією в Криму, де після незаконної анексії півострова Російською Федерацією, «влада, де-факто, використовуючи російське законодавство, спрямоване проти екстремізму, сепаратизму і тероризму, затримує кримськотатарських та українських активістів».

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Крім того, Асамблея занепокоєна щодо 13 українських в'язнів, затриманих, за повідомленнями, російською владою з порушення норм міжнародного права за сфабрикованими звинуваченнями. «Найбільш кричущим прикладом є випадок члена Парламентської асамблеї пані Савченко, яка була примусово доставлена в РФ і незаконно утримується під вартою з червня 2014 року, незважаючи на те, що на неї розповсюджується імунітет, що відповідає статті 40. Статуту Ради Європи, Генеральній угоді про привілеї та імунітет Ради Європи та Протоколу, стороною якого є і Росія», - констатують в ПАРЄ.

Крім того, Асамблея з «великою стурбованістю» зазначила випадки порушення права на свободу і право на справедливий суд тих, хто був затриманий українськими спецслужбами або різними українськими військовими батальйонами, в тому числі, добровільними батальйонами. «ПАРЄ закликає владу України розслідувати всі подібні випадки і покарати винних відповідно до законодавства України», - йдеться в резолюції.

«Асамблея вважає, що без твердої рішучості всіх сторін, спрямованої на те, щоб зупинити цю війну, вирішення проблеми людей, які були захоплені під час російської військової агресії в Україні, не представляється можливим. Тому ПАРЄ настійно закликає Україну, Російську Федерацію і сепаратистські групи, які контролюють окуповані території Донецької та Луганської областей, припинити будь-яку військову діяльність на Сході України, відвести всю зброю та встановити мир в цьому регіоні, невідкладно виконати Мінські домовленості, поважати міжнародне право в гуманітарній сфері та надати доступ міжнародним гуманітарним організаціям до всіх затриманих», - закликали в ПАРЄ.

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Крім того, Асамблея закликала російську владу «звільнити всіх українських ув’язнених, які утримуються в РФ і в незаконно анексованому Криму, провести розслідування та притягнути до відповідальності злочинців, винних у захопленні, примусовому зникненні, тортурам та політично мотивованих вбивствах українців та кримськотатарських активістів, використати свій вплив на сепаратистські групи і примусити їх звільнити всіх затриманих українців, негайно звільнити Савченко».

В резолюції також міститься заклик до країн-членів РЄ ввести санкції до осіб з так званого «списку Савченко».

ПАРЄ звернулася і до сепаратистів із закликом «звільнити всіх захоплених та утримуваних, припинити порушувати права людини, співпрацювати з українською стороною для обміну за принципом «всі на всіх», надати доступ міжнародним гуманітарним місіям до місць утримування захоплених осіб».

Крім того, ПАРЄ закликала українську владу невідкладно ратифікувати Римський статут для того, щоб дозволити Міжнародному Трибуналу провести «розслідування конкретних випадків порушення міжнародного гуманітарного законодавства під час війни в Україні». Також українську сторону закликали провести «ефективне розслідування та привести до відповідальності всіх злочинців, винних у викрадені та взяття полонених, а також розслідувати випадки вимагання, хабарництва і корупції, пов'язаних із звільненням захоплених осіб». У резолюції також йдеться про ряд законодавчих заходів, які має зробити українська влада.

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Щодо утримуваних, то ПАРЄ звертається до української влади із закликом розробити механізм державної компенсації та підтримки їх родин, гарантувати надання їм медичної, психологічної та соціальної підтримки.

Крім того, ПАРЄ закликала ОБСЄ долучитися до переговорів та вирішення проблеми утримуваних осіб в рамках гуманітарної робочої групи. Червоний Хрест, у свою чергу, також має долучитися до зусиль, щоб отримати доступ до всіх затриманих, які пов’язані з війною, перевірити їх стан утримання та спростити їх звільнення.