У Німеччині, Польщі та Франції наголосили на необхідності ухвалення закону про вибори на Донбасі

Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Україна не має обирати таку позицію, щоб просто очікувати, що Росія виконає свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями. Україна повинна бути активною і довести, що готова виконувати вимоги і готувати законодавство, яке включає ухвалення нового закону про вибори, що дає можливість проведення виборів в регіонах східної України», - зазначив Рьотген.

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При цьому він наголосив, що Україна має розмежовувати ухвалення закону про вибори і проведення самих виборів.

«Треба ухвалити закон, і це створить юридичне підгрунтя для цих виборів. І таким чином, продемонструє бажання української сторони проводити вибори, а потім - самі вибори»,- додав Рьотген.

Він також піддкреслив, що для проведення виборів на Донбасі необхідно забезпечити відповідну безпекову ситуацію, «щоб люди могли піти на вибори і їх життю нічого не загрожувало».

Рьотген визнав, що впровадження мінських домовленостей «дійсно затримується».

«Росія досі не виконала вимоги, які чітко записані в мінських угодах, звичайно вони мають відвести важке озброєння і демілітаризувати регіон. Росія не виконує зобов’язання, які вона підписала»,- сказав представник Бундестагу.

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У свою чергу, голова комітету у закордонних справах польського Сейму Гжегож Схетина вважає, що народним депутатам необхідно дійти згоди, щоб мати спільний погляд на ситуацію на Донбасі, зокрема, щодо припинення вогню та перебування місії ОБСЄ.

«Перший крок, який необхідно зробити, щоб українські партії домовилися і в них був спільний підхід до ситуації», - наголосив він.

Голова комітету у закордонних справах Національної Асамблеї Франції Елізабет Гігу зазначила, що під час візиту в Україну голови комітетів у закордонних справах будуть обговорювати питання виконання мінських домовленостей, зокрема ухвалення закону про місцеві вибори на Донбасі.

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«Не в інтересах України давати привід вважати, що зміни до Конституції будуть відкладені на тривалий час»,- сказала вона.

Голови комітетів у закордонних справах Німеччини, Франції та Польщі також наголосили на необхідності проведення реформ в Україні і боротьби з корупцією.

«Ми передали критику діяльності України за кілька місяців. Ми впевнені, що боротьба з корупцією є найважливішою для майбутнього України, ще багато в цьому плані треба зробити. Є певне розчарування, яке стосується не законодавства, а його виконання. Необхідно, щоб керівництвом України були зроблені рішучі кроки, що б побороти корупцію»,- сказала Гігу.