Наступне засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС відбудеться восени в Києві

Наступне засідання міжпарламентського Комітету Асоціації Україна-ЄС відбудеться восени в Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила після засідання цього комітету, яке відбулося 25-26 квітня в Європарламенті, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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"Ми сподіваємося, що однією із пріоритетних тем, які будуть обговорюватися, окрім реформ, які буде проводити Україна, так само буде питання реінтеграції та ситуація на сході України", - сказала вона.

Крім того, за словами Геращенко, новий голова української делегації замість Остапа Семерака, який нещодавно став міністром екології, буде обраний у травні.