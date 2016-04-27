У МВС заявили, що поки не було наказів про введення додаткових сил Нацгвардії в Одесу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Наразі необхідності вводити додаткові сили Нацгвардіі до Одеси немає, і відповідних наказів поки що не надходило. У разі виникнення ситуацій для підсилення вистачить особового складу, що є в наявності", - зазначив він.

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Крім того, Шкіряк запевнив, що у разі провокацій з боку проросійських, антидержавних деструктивних сил і спроб дестабілізувати ситуацію в місті правоохоронці відреагують жорстко і бескомпромісно.

Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент України Петро Порошенко доручив ввести в Одесу 1 тисячу правоохоронців для забезпечення громадського порядку в місті під час травневих свят.