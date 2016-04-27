У МВС заявили, що поки не було наказів про введення додаткових сил Нацгвардії в Одесу
Наразі сил і засобів підрозділів Національної гвардії та Нацполіції в Одесі достатньо, щоб впоратися з будь-якими викликами, ситуація під контролем.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.
"Наразі необхідності вводити додаткові сили Нацгвардіі до Одеси немає, і відповідних наказів поки що не надходило. У разі виникнення ситуацій для підсилення вистачить особового складу, що є в наявності", - зазначив він.
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Крім того, Шкіряк запевнив, що у разі провокацій з боку проросійських, антидержавних деструктивних сил і спроб дестабілізувати ситуацію в місті правоохоронці відреагують жорстко і бескомпромісно.
Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент України Петро Порошенко доручив ввести в Одесу 1 тисячу правоохоронців для забезпечення громадського порядку в місті під час травневих свят.