У МВС заявили, що поки не було наказів про введення додаткових сил Нацгвардії в Одесу

10:43, 27 квітня 2016
Політика
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Наразі сил і засобів підрозділів Національної гвардії та Нацполіції в Одесі достатньо, щоб впоратися з будь-якими викликами, ситуація під контролем.

Зорян Шкиряк / Фото УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Наразі необхідності вводити додаткові сили Нацгвардіі до Одеси немає, і відповідних наказів поки що не надходило. У разі виникнення ситуацій для підсилення вистачить особового складу, що є в наявності", - зазначив він. 

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Крім того, Шкіряк запевнив, що у разі провокацій з боку проросійських, антидержавних деструктивних сил і спроб дестабілізувати ситуацію в місті правоохоронці відреагують жорстко і бескомпромісно. 

Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент України Петро Порошенко доручив ввести в Одесу 1 тисячу правоохоронців для забезпечення громадського порядку в місті під час травневих свят.

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