Азаров: Україна візьме участь в ЄЕП

Віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що європейський вибір України не суперечить інтеграційним процесам, які відбуваються в СНД в рамках Єдиного економічного простору.

Про це він заявив під час зустрічі з послом Казахстану в Україні Амангильди ЖУМАМБАЄВИМ у п’ятницю, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Україна візьме участь в ЄЕП на принципах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції з урахуванням норм та правил Світової організації торгівлі", - зазначив М.АЗАРОВ.

За його словами, серед торгових партнерів України Казахстан посідає 4-е місце між країн СНД, однак такі показники не повністю відображають потенціал двох держав.

Водночас казахський дипломат також висловив сподівання, що товарообіг двох країн зросте до кінця року до 1,5 мільярда доларів США.

М.АЗАРОВ запропонував Казахстану спільно брати участь у наповненні трубопроводу Одеса-Броди.