РФ має повернути Крим Україні та змусити бойовиків на Донбасі припинити вогонь - посол Великобританії в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Великої Британії в ООН Метью Рікрофт під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

«Припинення вогню - це основа Мінських угод, без цього все інше впаде, і всі сторони повинні виконувати свою роль. Я думаю, що ми всі чудово знаємо на кому лежить основна відповідальність (за невиконання Мінських угод - УНІАН), вона лягає на сепаратистів, які користуються підтримкою РФ», - заявив він.

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«СММ ОБСЄ неодноразово підтримувала це твердження, саме сепаратисти переслідують спостерігачів, саме вони нагнітають ситуацію, саме сепаратисти отримують зброю, боєприпаси від своїх російських союзників. Ця підтримка РФ підживлює нестабільність в східній Україні», - додав Рікрофт.

За словами посла Великої Британії в ООН, російські так звані «гуманітарні конвої» перетинають кордон, порушуючи територіальну цілісність і незалежність України.

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«Хоча підтримкою сепаратистів Росія підживлює цю кризу, вона може покласти край цьому божевіллю, ми закликаємо Росію використовувати свій вплив в ім'я благих цілей, щоб сепаратисти стали дотримуватися угоди про припинення вогню і відвели заборонену зброю, з тим, щоб вони забезпечили доступ СММ ОБСЄ. Марно говорити про інші аспекти врегулювання доти, поки це не відбудеться», - додав Рікрофт.

Крім цього Рікрофт заявив, що Росія повинна повернути Крим Україні.

За його словами незаконна анексія Росією Криму порушила всі міжнародні договори і зобов'язання, взяті на себе Росією.

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«Це порушення всіх правил і норм поведінки в сучасному світі. Наша позиція щодо цього акту агресії ніколи не зміниться: Росія повинна повернути Крим Україні. До тих пір поки вона цього не зробить - вона буде стикатися з наслідками своїх незаконних дій », - заявив він.

За словами Рікрофта становище з правами людини в Криму продовжує погіршуватися.

«Громада кримських татар постраждала найбільше. Заборона на діяльність Меджлісу - це лише остання серія атак і нападок на їх спосіб життя і організацію », - додав посол Великої Британії в ООН.