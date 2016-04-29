"Самопоміч" вимагає звільнити Пристайка з МЗС через його заяви про вибори на Донбасі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Самопоміч".

У повідомленні зазначається, що "Пристайко в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив про те, що Україна повинна провести вибори на окупованих територіях вже цього літа, а також про те, що внаслідок таких виборів можуть бути обрані нинішні терористи, оскільки вони "мають зараз певний вплив на територіях", а українцям "прийдеться жити з цим", "прийдеться шукати можливість взаємодіяти з ними: і в парламенті, і в урядових структурах, і в місцевих структурах".

"Самопоміч" вважає такі заяви заступника міністра "неприпустимими, такими, що не відповідають національним інтересам України, загрожують державному суверенітету, та зробленими з перевищенням повноважень".

При цьому у фракції наголошують, що парламент України не давав згоди на проведення виборів на території, фактично окупованою Російською Федерацією.

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Водночас зазначається, що народні депутати з фракції "Самопоміч" Олег Березюк, Єгор Соболєв, Іван Мірошніченко, Оксана Сироїд "зараз ведуть перемовини із представниками Державного департаменту США, Пентагону, Білого дому, конгресменами та сенаторами, пояснюючи смертельну небезпеку для української державності внаслідок проведення подібних "виборів".

У "Самопомочі" наголошують, що вибори в Донецьку і Луганську можливі лише після повного відновлення суверенітету України на всій території Донеччини та Луганщини та усунення наслідків російської окупації, що потребуватиме багато часу та зусиль.

"Говорити про вибори на окупованих територіях тепер, коли там стоять російські танки та "Гради", коли "суверенітет" здійснюють ФСБ та ГРУ, а населенню посилено промивають мізки, є сприянням плану Кремля", - переконані у "Самопомочі".

У зв'язку з цим фракція вимагає "відкликання заступника міністра Пристайка з відрядження, його негайного звільнення, а також звітування міністра закордонних справ перед парламентом стосовно відстоювання державних інтересів представниками міністерства".

Як відомо, найближче засідання Верховної Ради України відбудеться 10 травня 2016 року.