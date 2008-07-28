Ющенко розповів, чому вважає Жванію причетним до свого отруєння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що саме народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (“Наша Україна – Народна самооборона”) наполягав на зустрічі, під час якої його було отруєно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні журналістам перед входом до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди він прибув для надання свідчень у справі про його отруєння.

«Ця зустріч, злополучна по великому наполяганню була організована, проведена та забезпечена Давидом ЖВАНІЄЮ», - сказав Президент, відповідаючи на запитання, чому саме Д.ЖВАНІЮ він підозрює в організації отруєння.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що також на вимогу Д.ЖВАНІЇ була знята охорона.

Президент додав, що з його боку на зустрічі був присутні лише Д.ЖВАНІЯ.

«Без цієї людини ця зустріч була б неможлива. Питання про цю зустріч з його сторони піднімалося дужа багато разів і напередодні», - сказав глава держави, додавши, що за день до зустрічі він пояснював Д.ЖВАНІЇ, що втомився і не має сил іти на ту зустріч.

Президент пояснив, що під час виборчої кампанії він по п’ять разів на день зустрічався з виборцями. Після закінчення останньої зустрічі його першим зустрів Д.ЖВАНІЯ зі словами: «Нам треба їхати».

За словами В.ЮЩЕНКА, по дорозі в Київ Д.ЖВАНІЯ декілька разів наголошував на тому, що він має піти на зустріч саме в цей день.

«Я хотів би, щоб Д.ЖВАНІЯ дав відповіді на всі ці речі. Він стоїть під відповідальністю, з ним поводяться коректно, і повна відповідь з його боку повинна бути дана», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що слідство не може дочекатися народного депутата вже 3,5 роки.

Президент додав, що саме це викликає «багато підозр».

«Слідство повинно спілкуватися зі Д.ЖВАНІЄЮ, і воно буде спілкуватися за всіх обставин», - наголосив В.ЮЩЕНКО, висловивши сподівання, що зі свідків його отруєння вже ніхто не зможе втекти.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що «щиро пустив у свої почуття, родину цю людину».

«Те уникнення (від слідства – УНІАН), яке демонструє Давид протягом останніх трьох років, викликає дуже багато запитань. Є ряд обставин, які сьогодні підштовхують на інші висновки», - сказав він, додавши, що в перший день після отруєння ніхто не знав, що робити, і лише Д.ЖВАНІЯ наполягав, що «нічого не треба робити – заспокойтесь, все пройде», - зауважив Президент.

Він також зазначив, що не може говорити про багато речей, оскільки це є таємницею слідства. Крім того, він наголосив, що всі свідки у справі користуються рівними правами.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що по відношенню до суду і правоохоронних органів мають рівні права Президент, народний депутат і будь-який громадянин.

Також Президент зауважив, що тільки суд може сказати, чи є Д.ЖВАНІЯ організатором або учасником замаху на його життя.

«Є троє осіб, які були причетні до організації цієї зустрічі», - сказав він.

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у Президенти України, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання, і 10 вересня був госпіталізований до віденської клініки "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.

Разом з тим, Д.ЖВАНІЯ, який під час виборчої кампанії 2004 року входив до кола наближених до В.ЮЩЕНКА осіб, у 2008 році став публічно говорити, що В.ЮЩЕНКО не був отруєний діоксином. Він також заявив, що результати аналізів були фальсифіковані, а отруєння глави держави було харчовим.

У свою чергу 24 липня ц.р. В.ЮЩЕНКО на прес-конференції в Києві висловив думку про причетність Д.ЖВАНІЇ до його отруєння.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи причетний, на його особисту думку, Д.ЖВАНІЯ до його отруєння, В.ЮЩЕНКО сказав: "Думаю, так. Це м`яка форма - хотів би наголосити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми".

23 липня Генеральна прокуратура заявила про провокаційну протидію Д.ЖВАНІЇ розслідуванню справи про посягання на життя В.ЮЩЕНКА.