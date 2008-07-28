Шкіль: Кабмін не допустить розбазарювання грошей, як при Балозі

Кабінет міністрів України не допустить розбазарювання місцевими чиновниками коштів, направлених урядом на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Західній Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

«Я сподіваюся, що цього разу ті кошти, які надійдуть у підтоплені регіони, не будуть так бездарно розбазарені, як це відбулося з грошима, які поступили на Закарпаття для ліквідації не менш трагічної повені за часів губернаторства Віктора БАЛОГИ», - наголосив він.

Народний депутат заявив, що тоді більша частина величезних коштів, які були виділені на ліквідацію наслідків повені державою, «так і не дійшли до адресатів, у зв’язку із чим неодноразово виникали корупційні скандали».

«Цього разу уряд зреагував на ситуацію максимально швидко, мобілізувавши усі доступні на цей час ресурси для ліквідації наслідків стихії. Кабмін також максимально жорстко контролюватиме виділення адресної допомоги постраждалим людям і не допустить розбазарювання коштів місцевими чиновниками», - підкреслив А.ШКІЛЬ.

Він висловив переконання, що наслідки стихійного лиха, зокрема на Закарпатті, були б набагато меншими, якби тодішній губернатор області В.БАЛОГА зробив висновки із минулої великої повені у цьому регіоні. «Під час губернаторства БАЛОГИ на Закарпатті ним не були зроблені висновки. Адже одна справа відбудувати дороги, а інша - не дати області нових гідротехнічних споруд й не модернізувати існуючі», - підкреслив народний депутат.

Він закликав усіх депутатів з парламентських фракцій об’єднатися задля допомоги людям, постраждалим від повені, і проголосувати за зміни до бюджету на 2008 рік під час позачергової сесії Верховної Ради. А.ШКІЛЬ зазначив, що якщо і цього разу члени партії В.БАЛОГИ «Єдиний центр» не проголосують за зміни до бюджету, вони в черговий раз підтвердять, що «у боротьбі із Кабміном ця партія робить жертвами звичайних людей».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, уряд на позачерговому засіданні виділив шести областям України 145 млн. грн. на подолання наслідків стихії.