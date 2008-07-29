Савік Шустер і його команда йдуть з Інтера

Як стало відомо «Телекритиці» з власних джерел, які побажали залишитись неназваними, 28-29 липня частина співробітників компанії «Пірат Продакшн» подали або мають намір подати заяви про звільнення за власним бажанням. Йдеться про людей, які працюють над програмою «Свобода Савіка Шустера».

Зокрема, звільнення редакторської групи продакшну підтвердив шеф-редактор «Свободи» Володимир Долін, який також повідомив, що має намір подати заяву про звільнення після відпустки. «Я працюю з Савіком Шустером уже 14 років. Починав ще в російському бюро «Радіо Свобода», потім на НТВ, на ICTV, «Інтері», і продовжу працювати далі», - сказав він.

Причиною звільнення колег Володимир Долін назвав те, що програма «Свобода» вироблятиметься відтепер іншим продакшном. Зі свого боку він висловив сподівання, що ці люди продовжать працювати у продакшн-компанії «Савік Шустер Студіос», яку заснував Савік Шустер. Пан Долін на запитання щодо структури власності нового продакшну відповів «не знаю», але зазначив, що, крім інвестицій самого Савіка Шустера, там є інвестиції третьої сторони, які схарактеризував як «чималі». За інформацією інших джерел «ТК», партнерами Савіка Шустера в цьому проекті є телекомпанія «Поверхность-ТВ» та пакистанський бізнесмен, який працює на українському ринку. Зараз, за словами Володимира Доліна, будується виробнича база для продакшну.

Савік Шустер, до якого «ТК» звернулась із запитаннями щодо звільнення колективу «Пірат Продакшн», відмовився від коментарів, пославшись на перебування за кордоном. Як повідомляють джерела, свою заяву про звільнення Савік зареєстрував ще на минулому тижні.

У новому сезоні «Савік Шустер Студіос» вироблятиме велике суспільно-політичне ток-шоу із Савіком Шустером, а також лінійку інших продуктів. «Ми тільки на самому початку шляху. В нас є розуміння того, що ми вироблятимемо суспільно-політичне ток-шоу як основний продукт. Також є розуміння того, що лінійки продуктів повинні будуть з’явитись, а що це буде – я поки що сказати не можу, бо це залежить від умови ринку», - сказав пан Долін. Інформацію «ТК» про те, що замовником цих продуктів буде телеканал «Україна», Володимир Долін не підтвердив і не спростував, зазначивши, що переговори ведуться з багатьма каналами. Також пан Долін не виключає те, що згадані лінійки можуть виходити на різних каналах, ще раз наголосивши на тому, що із жодним каналом не тільки не підписано контракт, але й не завершено переговори.

У прес-службі телеканалу «Інтер» поки що відмовляються коментувати цю інформацію.