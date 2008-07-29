Тимошенко одним розчерком пера поховала «Донецьк»
11:02, 29 липня 2008Політика
3471 0
Розпорядження Кабміну
Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко підписала розпорядження Кабінету Міністрів України (№999-р від 23 липня 2008г.) про виключення малого десантного корабля на повітряній подушці «Донецьк» зі складу Військово-морських Сил Озброєних Сил країни.
Списання «Донецька» відбулося у зв`язку із закінченням встановленого для цього корабля терміну служби, втратою тактико-технічних характеристик і недоцільністю відновлення. Повідомляється також, що побудований корабель був в 1992 році.
Юрій Глухов для УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter