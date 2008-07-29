Кернес поставив прокурору цікаве запитання

Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК вважає, що справа, порушена щодо секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА за фактом хуліганства, має судову перспективу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, скільки разів прокуратура допитувала Г.КЕРНЕСА у цій справі, і які можуть бути дії прокуратури, якщо Г.КЕРНЕС не з’являтиметься на допит.

За словами В.СИНЧУКА, Г.КЕРНЕС під час розмови з ним запитав: «Ви що, бачите судову перспективу справи?», на що прокурор відповів: «Бачу».

В.СИНЧУК пояснив, що судова перспектива відкривається «в разі відповідних свідчень потерпілих, у разі відповідних результатів експертиз і в разі незакриття справи судом».

Як повідомляв УНІАН, справа щодо Г.КЕРНЕСА була порушена прокуратурою за ч. I статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) у зв’язку зі скаргою депутата Харківської міськради Андрія РУДЕНКА, який заявив, що Г.КЕРНЕС у приміщенні міськради вдарив його ногою.

З 23 липня прокуратурою було застосоване запобіжне обмеження стосовно Г.КЕРНЕСА про невиїзд його з України до закінчення досудового розслідування справи. Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ повідомив УНІАН, що він тимчасово призупинив свою постанову про заборону виїзду у зв’язку з клопотанням самого Г.КЕРНЕСА, який 25 числа звернувся з проханням дозволити йому до 31 липня з’їздити до Москви на лікування.