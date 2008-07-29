Тимошенко: ми не такі багаті, аби латати дірки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зажадала від Міністерства економіки впродовж двох тижнів підготувати генеральний план ліквідації наслідків стихії, в результаті якої постраждало шість областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Івано-Франківську на нараді з представниками місцевої влади постраждалих областей.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що генплан має бути складений на базі наданої регіонами інформації про руйнування в регіонах.

Перш за все, до генплану повинні увійти зруйновані дороги загальнодержавного і місцевого значення, зруйновані мости, об`єкти газо- і електропостачання, а також об`єкти соціального призначення.

Також окремою статтею в генплані має бути виділене реформування водного господарства.

Вона наголосила, що генплан має бути готовий для затвердження Кабміном за два тижні.

Звертаючись до місцевої влади, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що всі ремонтні і відновні роботи повинні проводитись дуже якісно.

«Ми не такі багаті, аби латати дірки», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що всі роботи повинні проводитись з урахуванням повторення подібної ситуації в майбутньому і з достатнім запасом міцності.

Крім того, вона закликала представників органів місцевої влади чесно ставитись до грошей, що виділяються, «щоб не було вкрадено ані копійки».

Вона наголосила, що централізовано не купуватиметься нічого – ні будматеріали, ні інша техніка чи устаткування, необхідні для ліквідації наслідків стихії, все необхідне купуватимуть місцева влада за виділені кошти. Причому вона доручила місцевій владі прямо зараз, до надходження коштів, шукати постачальників необхідних матеріалів.

Також прем`єр закликала органи місцевої влади не затягувати роботи з відновлення газо- і енергопостачання постраждалих регіонів і підключати газ і електрику в районах там, де вони були відключені, одразу ж як виникне така можливість.

Крім того, вона звернулася до міністрів і інших членів уряду з проханням виходити на зв`язок з представниками місцевої влади на перший їх запит.

Вона відзначила, що якщо у неї з`явиться інформація про те, що хтось з держчиновників з неповажної причини відмовився вийти на зв`язок з представником місцевої влади постраждалих областей, той цей чиновник буде звільнений за 24 години.

У зв`язку з тим Ю.ТИМОШЕНКО попросила міністрів і їх заступників, які супроводжують прем`єра в поїздці, в кінці своїх виступів назвати номери телефонів для зв`язку, що вони й зробили.