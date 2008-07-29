МНС спростовує заяви Шуфрича

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи спростовує заяви народного депутата з Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА про те, що МНС начебто приховувало інформацію про реальний стан справ у постраждалих від стихії Західних областях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС.

У повідомленні прес-служби зазначається, що “екс-міністр традиційно помиляється і щось плутає, в першу чергу якісь негаразди у нього завжди виходять із цифрами”. “Він знов схибив, заявивши про те, що МНС невчасно і неправильно кваліфікувало рівень надзвичайної ситуації, приховувало реальний стан справ тощо”, – наголошує прес-служба і нагадує, що ще 25 липня був створений оперативний штаб, який своєчасно інформував керівництво держави, громадськість та ЗМІ про обстановку в регіоні. Голова Комісії з ліквідації наслідків стихійного лиха, міністр МНС Володимир ШАНДРА ще того дня заявив журналістам про те, що ситуація виходить із регіонального рівня на державний. “Рятувальники МНС були неабияк здивовані тим, що „профільний” міністр тіньового Кабміну не побував у районах, які спіткала велика біда. А ще цікаво, з якого саме курорту ШУФРИЧ робить такі заяви”? – зазначає прес-служба і висловлює сподівання, що Н.ШУФРИЧ “таки покине пляж і шикарні апартаменти та з’явиться в парламенті, щоб проголосувати за виділення коштів на ліквідацію наслідків трагедії і фінансову допомогу постраждалим прикарпатцям”.

У свою чергу міністр МНС В.ШАНДРА висловив жаль, що трагедія стала темою для спекуляцій. “У постраждалих від стихії регіонах сталися випадки загибелі внаслідок ураження струмом. Є приклад, коли чоловіка в гаражі вдарило струмом, і його смерть була внесена до статистики загиблих унаслідок паводку. Є ще кілька випадків загибелі від блискавки. Була попередньо озвучена цифра - 22 загиблі людини. Проте зараз усе ретельно перевіряється. На сьогодні можна сказати: у Чернівецькій області загинула 1 людина внаслідок паводку, це встановлено достеменно. Ще одна людина загинула від блискавки, причина загибелі 5 чоловік встановлюється”, - наголосив міністр. Він підкреслив, що остаточно наслідки сумної статистики будуть встановлені лише після того, як спаде вода.

В.ШАНДРА також зауважив, що декількох людей, які зникли безвісти, посилено шукають. “І сподіваємось на краще: можливо, хтось пересиджує лихо в сусідів… Зійде вода, і тоді будемо мати точні й вивірені цифри. Тому в цілому сьогодні можемо сказати впевнено, що від паводку загинули 10 чоловік”, - підкреслив міністр. Він навів ще один приклад в Івано-Франківській області: “студентка-першокурсниця і 12-річна дівчинка вибігли з хати погодувати худобу, тут ударила блискавка, і вони загинули. Є трагічний випадок, коли діти перевернулися на човні”. В.ШАНДРА наголосив, що кожен трагічний випадок зараз вивчається, внаслідок саме чого люди загинули: чи це недбалість, чи наслідки негоди. “Коли будують медичні висновки, від чого кожна людина загинула, ми ці дані оприлюднимо у ЗМІ”, – сказав міністр і закликав і політиків, і журналістів на цій темі не спекулювати.

Сьогодні ЗМІ розповсюдили заяву прес-служби Н.ШУФРИЧА, в якій він звинувачує керівництво країни та МНС у приховуванні масштабів стихії у Західних областях України. "Чому станом на 26 липня, коли масштаби катастрофи не могли бути невідомими керівництву Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і вони не могли не знати, що станом на 26 число вже загинуло 16 людей, подавалася інформація про 7 загиблих?" – зокрема заявляє Н.ШУФРИЧ і запевняє, що "керівництво МНС не могло не знати, що 24 липня 2 особи загинуло в Чернівецькій області, 25 липня – 7 осіб в Івано-Франківській, а 26 липня – 4 людини загинуло в Івано-франківській та 3 в Чернівецькій областях". При цьому він припускає, що приховати “реальні цифри” керівництво МНС примусили.