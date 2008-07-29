Президент направив до ВР законопроект про надзвичайну ситуацію в 6 областях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до Верховної Ради законопроект про оголошення надзвичайної екологічної ситуації у 6 областях.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, як нагадує прес-служба, Президент України своїм указом від 28 липня №682 оголосив окремі території у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Водночас враховуючи, що відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України та статті 6 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», такий указ затверджується парламентом, Президент звернувся до ВР з пропозицією затвердити Указ №682/2008 і вніс на її розгляд проект Закону «Про затвердження Указу Президента України «Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації».

Президент просить розглянути цей законопроект у зазначені законодавством строки.

Законопроект у парламенті представлятиме міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, на четвер, 31 липня, призначено позачергову сесію Верховної Ради, що має розглянути питання подолання наслідків стихійного лиха.

*** В західному регіоні України в період з 23 по 28 липня внаслідок сильних злив було підтоплено понад 40 тис. житлових будинків, 33 тис. 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних, 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг. Із зони стихійного лиха евакуйовано - 6 тис. 105 осіб, відселено - 13 тис. 703 особи.