"Ніякої політики": Словаччина не бачить проблем у наданні Україні безвізового режиму

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blic.

Лайчак зазначив, що Словаччина в цілому підтримує лібералізацію візового режиму для Грузії, України, Косово та Туреччини.

Однак глава словацького МЗС зазначив, що країни, яким надається "безвізовий", повинні відповідати всім критеріям ЄС.

Лайчак наголосив, що в тому випадку, якщо Туреччина буде відповідати вимогам ЄС, Словаччина, як і інші країни ЄС, підтримає візову лібералізацію для громадян цієї країни.

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Також він додав, що питання надання безвізового режиму країнам, які на нього претендують (в першу чергу мова йде про Україну, Грузію, Туреччину та Косову), не повинен бути заполітизованим, а лише питанням відповідності кожної з країн-претендеток вимогам ЄС.

"Ми не хочемо і, звичайно, не визнаємо того, що деяким країнам, які відповідають критеріям ЄС для надання безвізового режиму, будуть висуватися додаткові вимоги і будуть закриватися очі щодо інших країн (у питанні відповідності країни критеріям ЄС щодо безвізового режиму) для виконання чисто політичних рішень", – підкреслив глава словацької дипломатії.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС про скасування віз для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. У цій оцінці, зокрема підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії щодо надання Україні безвізового режиму, Європейського парламенту необхідно мінімум три місяці.