Яценюк бідкається, що депутати працюватимуть у незвичних умовах

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає депутатський корпус до конструктивної роботи під час позачергової сесії парламенту.

Про це йдеться в заяві А.ЯЦЕНЮКА, текст якої переданий УНІАН.

Голова ВР наголосив, що 31 липня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради України 6-го скликання, незважаючи на те, що сесійна зала перебуває в стані технічного ремонту. А.ЯЦЕНЮК зауважив, що з огляду на це народні обранці працюватимуть трохи у незвичних і надзвичайних умовах. Проте, переконаний він, жахлива ситуація, що склалася у регіонах стихійного лиха наприкінці липня потребує невідкладного реагування на проблему з боку ВР.

А. ЯЦЕНЮК сподівається на розуміння представників депутатського корпусу і закликає до конструктивної роботи протягом позачергової сесії.