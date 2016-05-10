Завтра глави МЗС "нормандської четвірки" шукатимуть вихід з глухого кута щодо "Мінська-2"

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України знову зберуться для консультацій у середу, 11 травня, в Берліні, передає DW з посиланням на німецьке МЗС.

Зазначається, що головних тем буде дві: питання безпеки, тобто дотримання перемир'я, і ​​"умови для проведення місцевих виборів".

Після попередньої зустрічі на початку березня в Парижі глава відомства Франк-Вальтер Штайнмаєр не приховував свого розчарування. "Я не задоволений тим, як Київ і Москва ведуть переговори", - сказав федеральний міністр закордонних справ. Перш за все, в питанні політичного врегулювання "не було прогресу", - нарікав соціал-демократ два місяці тому.

Читайте такожНаступна зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" відбудеться 11 травня в Берліні

Видання повідомляє, що досі Україна висувала умови проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу, серед яких - повне припинення вогню і повна свобода пересування для спостерігачів ОБСЄ.

ОБСЄ на цих виборах повинна зіграти центральну роль - не тільки як спостерігач, але і як гарант безпеки. Як ця місія повинна виглядати, поки неясно, і, напевно, стане темою обговорення на зустрічі глав МЗС у Берліні.

Раніше в Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявили, що готові обговорювати введення поліцейської місії на Донбасі.