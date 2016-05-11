"З області фантастики": Експерт вважає малоймовірним розміщення поліцейської місії на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час засідання Дипломатичного клубу на тему: «Чи виведе «Нормандська четвірка» Україну з Мінського тупика? Міжнародна миротворчість та конфлікт на сході України: точки дотику».

Експерт повідомив, що у світі на даний час діє 16 місій ООН - цивільних і військових, до яких залучено близько 120 тисяч миротворців.

“Ми спробували порахувати, скільки необхідно миротворців у випадку конфлікту на Донбасі. У нас вийшла цифра 40 тисяч. Якщо до цього додати, що ще залишається загроза з боку Криму, і в ідеалі (потрібна) також наявність миротворців на кордоні з окупованим Кримом, то тоді ми дійсно виходимо до 50 тисяч миротворців”, - заявив Філіпчук.

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При цьому, за словами експерта, що якщо враховувати, що бюджет ООН на миротворчі операції становить 8 млрд доларів, то “уявити, що зараз хтось виділить в рік 2-3 млрд доларів на утримання миротворців (в Україні), - це така сама сфера фантастики чи більша сфера фантастики, ніж операція по примусу Росії до миру”.

За словами Філіпчука, це саме стосується і можливості розміщення в Україні поліцейської місії ОБСЄ.

Говорячи про можливість переформатування Консультативної місії Європейського Союзу з реформування цивільного сектору безпеки України на озброєну місію, яка зможе виконувати миротворчу роль на Донбасі, експерт висловив думку, що це також неможливо. На його переконання, Консультативна місія може тільки допомогти українським правоохоронним органам після відновлення суверенітету і миру на територіях Донецької і Луганської областей.

При цьому Філіпчук відзначив, що для впровадження процедури з розміщення міжнародного контингенту для проведення операції із підтримання миру на Донбасі потрібно щонайменше рік-півтора, за умови, якщо відбудеться деескалація конфлікту та буде згода усіх ворогуючих сторін на розміщення такої місії.

Таким чином, на його переконання, у 2016 році можна не очікувати розгортання в Україні контингенту із підтримання миру.

Своєю чергою експерт МЦПД Євген Ярошенко зауважив, що Євросоюз має дві операції із підтримання миру - на Балканах та в Африці. Він додав, що для ЄС Балкани завжди є пріоритетним регіоном для підтримання безпеки, а Росія там має менші інтереси, ніж в Україні.

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“Фактично, у 1990-х роках Москва і Брюссель поділили сфери відповідальності. Тому казати про можливість військової місії ЄС в Україні неможливо”, - наголосив Ярошенко.

У зв’язку з цим він додав, що у Євросоюзі не ризикуватимуть життям своїх миротворців в умовах міграційної та фінансової кризи.

Як повідомляв УНІАН, у квітні президент України Петро Порошенко заявляв, що очікує на розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.