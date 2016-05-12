Переговори у Берліні: Лавров знову вимагав від України "особливого статусу" Донбасу

За його словами, поступу з цих проблем на зустрічі не досягли, бо, як він сказав, ці проблеми мають вирішуватися у "прямому діалозі між Києвом, Донецьком і Луганськом", передає "Крим.Реалії".

Під "Донецьком і Луганськом" Росія має на увазі представників підтримуваних Росією збройних сепаратистських угруповань "ДНР" та "ЛНР", визнаних в Україні терористичними.

Лавров також виступив проти плану України розмістити напередодні місцевих виборів на окупованій частині Донбасу озброєну міжнародну місію з метою забезпечити безпеку.

Як сказав російський міністр, голови МЗС Німеччини і Франції погодилися з позицією Москви, що вибори на окупованій частині Донбасу не можна відкладати через невирішені питання безпеки.

Крім того, Лавров знову стверджував, ніби Росія не є стороною конфлікту на частині сходу України.

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Для України питання безпеки є важливим, але не єдиним у справі проведення таких виборів. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив після зустрічі в Берліні, що питання виборів не вдалося вирішити "через позицію Росії, через небажання і неготовність Росії погодитися з принципами виборів на підставі українського законодавства і стандартів ОБСЄ". Міністр додав, що такі принципи, як, наприклад, доступ українських засобів інформації чи участь у цих виборах українських політичних партій, узагалі не мають обговорюватися.

Нагадаємо, 11 травня глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ найближчим часом розробить конкретні пропозиції щодо гарантування безпеки на сході України.