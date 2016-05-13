В ГПУ лежить близько 500 заяв на звільнення за власним бажанням - Піскун

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявив тричі колишній генпрокурор Святослав Піскун, передає ТСН.

"Ці заяви лежать біля місяця там, їх не підписують, тому що нема кому працювати. Людей вмовляють іти на роботу, щоб не було отої "дірки", - сказав він.

За словами Піскуна, люди не хочуть працювати у прокуратурі із зарплатою у 6,5 тисяч гривень та перспективами на пенсію у 2 тисячі гривень. "Люди, які не заробляють на корупції, дуже тяжко живуть на таку заробітну плату", - сказав він.

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Сам же Святослав Піскун заявив про те, що не пішов би у радники до нового очільника ГПУ Юрія Луценка через свій досвід на цій посаді.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№ 4645). Ці зміни дозволяють займати посаду генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.