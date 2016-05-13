Обама обговорить мілітаризацію Росії з лідерами країн Північної Європи
11:23, 13 травня 2016Політика
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Зростання мілітаристських амбіцій Росії буде на перших позиціях у порядку денному зустрічі президента США Барака Обами з лідерами п’яти країн Північної Європи 13 травня.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
До Білого дому прибудуть лідери Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії та Ісландії.
Серед тем обговорення будуть також інші питання глобальної безпеки, включно із кризою в Сирії та Іраку, яка спричинила втечу до Європи тисяч мігрантів.
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Російська анексія Криму в 2014 році стривожила сусідів Росії. НАТО розглядає способи приборкання подальшої російської агресії, а Білий дім прагне засвідчити підтримку своїх північноєвропейських союзників.
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