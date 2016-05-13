Обама обговорить мілітаризацію Росії з лідерами країн Північної Європи

Про це повідомляє Радіо Свобода.

До Білого дому прибудуть лідери Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії та Ісландії.

Серед тем обговорення будуть також інші питання глобальної безпеки, включно із кризою в Сирії та Іраку, яка спричинила втечу до Європи тисяч мігрантів.

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