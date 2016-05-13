Порошенко і Байден скоординували підходи до подальшого санкційного тиску на РФ на саміті G7

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомляють у прес-службі глави держави.

«Петро Порошенко і Джозеф Байден скоординували підходи щодо подальшого консолідованого міжнародного, зокрема санкційного, тиску на Росію під час саміту «Великої сімки» в Японії 26-27 травня з метою досягнення реальної деескалації ситуації на Донбасі», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, країни ЄС і США ввели санкції проти Росії через окупацію та анексію Криму, а згодом і частини Донецької та Луганської областей.

На думку Порошенка, якщо ці санкції комусь видаються неефективними, то їх слід не знімати чи пом’якшувати, а, навпаки, продовжувати і посилювати.