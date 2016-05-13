Міністр оборони Туреччини разом з Порошенком обурився подальшими утискам кримських татар окупантами
Президент України Петро Порошенко і міністр національної оборони Турецької Республіки Ісмет Їлмаз висловили обурення у зв’язку з подальшим погіршенням ситуації з правами людини у Криму, зокрема нещодавніми арештами окупаційною владою лідерів кримськотатарського народу.
Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося сьогодні на зустрічі Порошенка та Їлмаза.
«Очікуємо на консолідовану жорстку реакцію міжнародної спільноти на дії окупантів», – зазначив президент і наголосив на необхідності посилення відповідних санкцій проти країни-агресора.
Міністр оборони Туреччини зі свого боку зазначив, що його країна не визнає незаконної анексії Криму і категорично засуджує утиски кримських татар з боку окупаційної влади, зокрема нещодавнє рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
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Крім того, він заявив, що офіційна Анкара привертає увагу до питань окупації Криму та порушень прав людини на півострові у рамках усіх міжнародних майданчиків.
Сторони також обговорили шляхи посилення взаємодії на двосторонньому та багатосторонньому рівнях з питань гарантування безпеки у регіоні Чорного моря.
Глава української держави подякував турецькій стороні за організацію програми відпочинку для дітей та членів сімей українських військовослужбовців, які загинули або зазнали поранень під служби в зоні проведення антитерористичної операції.
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