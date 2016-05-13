Міністр оборони Туреччини разом з Порошенком обурився подальшими утискам кримських татар окупантами

Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося сьогодні на зустрічі Порошенка та Їлмаза.

«Очікуємо на консолідовану жорстку реакцію міжнародної спільноти на дії окупантів», – зазначив президент і наголосив на необхідності посилення відповідних санкцій проти країни-агресора.

Міністр оборони Туреччини зі свого боку зазначив, що його країна не визнає незаконної анексії Криму і категорично засуджує утиски кримських татар з боку окупаційної влади, зокрема нещодавнє рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Читайте також"Суд" окупантів заарештував 4 кримських татар, підозрюваних у "тероризмі"

Крім того, він заявив, що офіційна Анкара привертає увагу до питань окупації Криму та порушень прав людини на півострові у рамках усіх міжнародних майданчиків.

Сторони також обговорили шляхи посилення взаємодії на двосторонньому та багатосторонньому рівнях з питань гарантування безпеки у регіоні Чорного моря.

Глава української держави подякував турецькій стороні за організацію програми відпочинку для дітей та членів сімей українських військовослужбовців, які загинули або зазнали поранень під служби в зоні проведення антитерористичної операції.

Читайте також"Моя пісня ще більш актуальна": Джамала прокоментувала затримання кримських татар